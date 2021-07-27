معاش وتأمين صحي.. برنامج جديد لحماية العمالة غير المنتظمة (فيديو)

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة.





وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنهم أعدوا قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنهم حصروا وسجلوا ما قرب من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أنهم سجلوا 11 ألف عامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتوفير الحماية الاجتماعية التي تتمثل في توفير معاش، والحماية من إصابات العمل، إضافة إلى توفير تأمين صحي.





وأوضح أن عدد العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات لا يقل عن 10 ملايين عامل، مشيرًا إلى أنه من المقرر إدخال الباعة الجائلين في برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.



