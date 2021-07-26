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قفزة في أعداد المسافرين على شركات الطيران الأمريكية خلال مايو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
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 قالت وزارة النقل الأمريكية يوم الاثنين، إن أعداد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأمريكية بلغت 56.6 مليون في مايو بزيادة 19% من أبريل لكنها ما زالت منخفضة 30% عن مستويات 2019.

وهبط عدد الركاب على الرحلات المحلية 27% بينما هوى عدد الركاب على الرحلات الدولية 51% في مايو /أيار مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في الشهر نفسه من عام 2019 عندما بلغ عدد الركاب 81 مليونا.

لكن عدد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الأمريكية في مايو قفز أكثر من 600% مقارنة مع الشهر نفسه في 2020 أثناء موجة إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 عندما بلغ العدد 8 ملايين فقط.

وتغطي البيانات أكبر 18 شركة طيران أمريكية تمثل أكثر من 90% من إجمالي النقل الجوي للركاب.

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