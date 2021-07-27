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"أرقص" لنوال الزغبي تحقق 2.5 مليون مشاهدة في 6 أيام

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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حقق كليب أغنية "أرقص" للفنانة نوال الزغبي 2 مليون و500 الف مشاهدة، وذلك بعد 6 أيام من طرحه عبر قناة روتانا علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أرقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، ميكس وماستر نور الأسعد.

وتقول الأغنية الآتى :" قلبي بيرقص على دقاته.. حبك غير كل حياته.. كملت الحتة الناقصة.. هات ايدك حلّي الرقصة.. ارقص ارقص ارقص.. ارقص على قلبي ودقو.. واللي يغيروا منا يطقو.. نسهر نتجنن على كيفنا ولا ناس ولا دنيا تكتفنا،واللي بعينه بيحسدنا.. يتشطر ويقلدنا.. ارقص ارقص ارقص، أنا وأنت ومش شايفين غيرنا.. شايلين الناس من تفكيرنا.. وأنا جنبك بنسى الدنيا.. مش هبعد عنك ثانية".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي كليب" عقلي وقف" والذي طرحته منذ 5 أشهر والذي إقترب من 6 مليون مشاهدة علي يوتيوب.

أغنية" عقلي وقف" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب إخراج فادي حداد.

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