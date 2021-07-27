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أحمد كريمة: مصطلح أهل الذمة أصبح من الذكريات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:41 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن وصف أهل الذمة لأهل الكتاب كان في الماضي، عندما كانت الدولة الإسلامية توفر الحماية لأهل الكتاب، قبل أن تظهر الدساتير وفكرة المواطنة.

وتابع "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن مصطلح أهل الذمة أصبح من الذكريات، و"في ذمة التاريخ".

وشدد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ضرورة تفكيك الخطاب المتسلف الذي يتميز بالاستعلاء والتحريض.

أما عن من يحدثون عن مسألة ملك اليمين، فقال "كريمة"، إن من يعاني من السعار الجنسي يبرر إقامة علاقة جنسية مع الخادمة بأنها من ملك اليمين، وهذا خطأ كبير.

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