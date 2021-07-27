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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-7-2021.. تراجع في سعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت ارتفاع فى تعاملات أمس ليخسر المعدن الأصفر نحو 3 جنيهات في الجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 18 سجل 675.5 جنيها.

عيار 24 سجل 900.5 جنيها.

الجنيه الذهب 6304 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الفدرالي الأميركي وهو ما ألقى بظلاله على بعض الدعم الذي تلقاه المعدن النفيس من انخفاض الدولار.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1796.60 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.26%.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.28% إلى 1796.80 دولار.

وسيبدأ الفدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين غدا الثلاثاء.

وقال محللون إنه إذا قدمت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الفدارلي مزيدا من التفاصيل بشأن تخفيف إجراءات التيسير النقدي فإن الذهب قد يختبر مستوياته المنخفضة التي سجلها في يونيو عند 1750-1770 دولارا.

وجاء تراجع الذهب اليوم على الرغم من انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة قليلا إلى 25.18 دولار للأونصة بينما صعد البلاتين 0.6% إلى 1068.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2667.00 دولارا.

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