مواطنون تونسيون يوزعون المياه على عساكر الأمن أمام مجلس النواب "فيديو"

رصدت كاميرا "الفجر"، توزيع مواطنين تونسيين زجاجات مياه على قوات الأمن خلال المظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد أمام مجلس النواب.





وشارك الآلاف من الشعب التونسي في تلك التظاهرات، جراء تردي الأوضاع الصحية وسوء إدارة أزمة كورونا التي نتج عنها امتلاء المستشفيات ونقص الأكسجين المستمر، بجانب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



