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مواطنون تونسيون يوزعون المياه على عساكر الأمن أمام مجلس النواب "فيديو"
الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:48 م
مروي الجلاصي
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رصدت كاميرا "الفجر"، توزيع مواطنين تونسيين زجاجات مياه على قوات الأمن خلال المظاهرات المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد أمام مجلس النواب.
وشارك الآلاف من الشعب التونسي في تلك التظاهرات، جراء تردي الأوضاع الصحية وسوء إدارة أزمة كورونا التي نتج عنها امتلاء المستشفيات ونقص الأكسجين المستمر، بجانب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكان قد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عدد من القرارات أبرزها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.
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