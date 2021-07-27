أحمد كريمة: يجب إصدار قانون يقصر الدعوة على خريجي الأزهر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا عمر بن الخطاب لم يصلِ داخل كنيسة من أجل الحفاظ عليها، وعندما أذّن أحد المسلمين من على درج الكنيسة، رفض هذا الأمر، وقال: "درج الكنيسة ملك للمسيحين ولا يؤذن عليه للمسلمين".





وتابع "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لإصدار قانون لقصر الإفتاء والدعوة على خريجي الأزهر الشريف، لضبط الخطاب الإسلامي بكافة جوانبه.



