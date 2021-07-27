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مراسل قناة "صدى البلد" بعد تعرضه لحادث على الهواء: "سامحت سائق الموتوسيكل" (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:06 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
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قال عاصم الشندولي، مراسل قناة صدى البلد الذي أصيب أثناء تغطيته حالة المرور بشارع السودان بالجيزة لبرنامج "صباح البلد"، إنه كان يقف في زاوية التصوير كي يظهر الكادر بشكل كامل.

وأضاف "الشندولي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يقف بجانب الرصيف مباشرة، لكن زاوية التصوير قد يبدو المشهد خلالها بأنه على الطريق، مشيرًا إلى أنه أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ونصحه الأطباء بالمكوث بالمنزل لمدة شهر.

وتابع مراسل صدى البلد أن الإصابة ضريبة مهنة الإعلام، وهو يتقبلها بصدر رحب: "سامحت سائق الموتوسيكل بعد اصطدامى به على الهواء.. وأنا اتجبست وهو الحمد لله صحته كويسة"، مضيفًا أن الشاب الذي صدمه أثناء تغطيته لحالة المرور لم يُصاب بأي مكروه.

وأردف أنه فوجي من حب الناس وسعيهم إلى الاطمئنان على حالته الصحية، وأنه أصيب بتمزق في الأربطة نتيجة صدمته من "الاكصدام" الحديدي للميكروباص في قدمه، موجهًا الشكر لكل من سعى إلى الاطمئنان عليه.

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