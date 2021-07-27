أحمد كريمة : الرسول لم يقتل أي مرتد عن الإسلام

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تارك الصلاة إنكارًا لها مرتد عن الإسلام، أما تارك الصلاة مع الإيمان بمشروعاتها مؤمن عاصي، وليس بخارج عن الإسلام.





وتابع "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن هناك الكثير ارتد عن الإسلام في عهد الرسول ولم يقتلهم، امام تنفيذ هذا الحكم فحدث في بعض الحالات الفردية بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.



