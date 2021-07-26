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تعرف على موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ورابط الحصول عليها

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:56 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
نتيجة الدبلومات الفنية 2021
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يتساءل الكثيرون عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعدما انتهت كافة الشعب الفنية من أداء الامتحانات النهائية للعام الدراسي، وسط ترقب من الطلبة وأولياء أمورهم للنتائج.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

ويبحث الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات وطرق الحصول عليها، عبر الموقع الرسمي المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لطلابنا الكرام موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وكيفية الحصول عليها خلال السطور التالية:
 
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2020\2021 سيكون قريبا، تزامنا مع انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، وبعد أن يتم اعتمادها وذلك خلال ساعات قلبلة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 

وللحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يمكن للطلاب الدخول الضغط "هنـــــــــــــــــــا"، وتحديد المدرسة والإدارة التابع لها الطالب ورقم الجلوس.


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