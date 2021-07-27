مصطفى بكري: نشهد مرحلة تحول مجتمعي في ظل قيادة السيسي

قال الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن ثورة 30 يونيو وحدت جموع الشعب المصري وانحازت بكل قوة لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف "بكري"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان صادقًا وأوفى بوعده بتحقيق أحلام الشعب المصري وبناء مصر من جديد.





وتابع: "نشهد مرحلة تحول مجتمعي ومعيشي في ظل قيادة الرئيس السيسي زمام البلد"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية يحظون بدعم وثقة الشعب المصري، وتقدير لكل جهودهم.



