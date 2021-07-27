Advertisements

مصطفى بكري: نشهد مرحلة تحول مجتمعي في ظل قيادة السيسي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن ثورة 30 يونيو وحدت جموع الشعب المصري وانحازت بكل قوة لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان صادقًا وأوفى بوعده بتحقيق أحلام الشعب المصري وبناء مصر من جديد.

وتابع: "نشهد مرحلة تحول مجتمعي ومعيشي في ظل قيادة الرئيس السيسي زمام البلد"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية يحظون بدعم وثقة الشعب المصري، وتقدير لكل جهودهم.

وأكد أن الرئيس السيسي يتمتع بحكمة في التعامل مع مختلف القضايا التي تواجه المجتمع، لافتًا إلى أن مصر وظفت كل قواعدها في مواجهة الأزمات التي تتعرض لها، والتعامل معها بمنتهى الحكمة والقوة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 35 حالة جديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أخر تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد لضم فاران مدافع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 8 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يراقب ثنائي بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 15 ساعة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 11 ساعة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بكري: جميعنا خلف القيادة.. وهو السيسي ده مين ما إحنا إللي اختارناه"

بكري: "بوتين" يقدر دور مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة

مميش يزف بشرى سارة بشأن موعد صرف استحقاق شهادات قناة السويس

محافظ أسوان عن صرف تعويضات أهالي النوبة: "السيسي وعد فأوفى"

مصطفى بكري عن 30 يونيو: "كنا في عرس مش في ثورة"

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

12:21 ص

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 35 حالة جديدة

02:10 ص

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان