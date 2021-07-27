محمود حجازي لـ"جمهوره": "أنا شخص سيء"





شارك الفنان محمود حجازي، عدة صور له عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهر فيها وهو يشرب سيجارة، وعلق قائلاً “ أنا ولد سيء"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيهيذكر أن محمود حجازي شارك في مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط، ويشاركهم صحبة من نجوم الفن، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض، ويعد العمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج سينرجي والعدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021.