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بهذه الطريقة.. هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفلت الفنانة هبة مجدى بـ عيد زوجها ، ونشرت عدة صور لها مع زوجها الفنان محمد محسن، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت على الصور قائلة " النهاردة ٢٦ يوليو عيد جوازنا الخامس .. ٢٦ يوليو ٢٠١٦ اليوم اللي عمرنا ما هننساهأول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة"

وتابعت " كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نتجوز فيه وناخد أجازة زي كل العرسان لاننا كنا بنعرض يومياً فكتبنا الكتاب وعملنا الفرح بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل .

واختتمت " يوم عظيم ومميز ومحفور في الذاكرة كل سنة واحنا سوا عالحلوة والمرة ”.



يذكر أن، هبة مجدي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

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