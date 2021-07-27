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"صعبة" لتامر حسني تتخطى 30 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تخطى كليب أغنية "صعبة"، للفنان تامر حسني 30 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع فقط من طرح الأغنية عبر قناته علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "صعبة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، والفيديو كليب من إخراج تامر حسنى.

وتقول كلمات الأغنية:"انتي صعبه.. في حضنك الغرام معدتش يوصفه كلام.. ويسكت اللسان قدام جمالك.. هسسسسس.. ولو تنام عنيه تسيطري في نومي عليا.. انتي صعبه.. نار في قلبي نار بعدك انتحار
.. يطلع النهار مع ابتسامتك.. حبك احتلال.. انساكي شئ محال.. عايز اعيش واموت اسير حلاوتك".

يذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "مش أنا" الذي يعرض حاليا في السنيمات ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية تصيب حسن "تامر حسنى" بسبب كثرة الضغوط عليه ومرض والدته الفنانة سوسن بدر، فيصبح حسن غير قادر علي التحكم بيده.

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