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روبي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "على سهوة"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تستعد الفنانة روبى لطرح أغنية جديدة لها، بعنوان "على سهوة"، وسيتم طرحها يوم 5 أغسطس المقبل، وهى من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

وتعد أغنية " على سهوة " أولى أغانى ألبومها الصيفي الذي يضم خمسة أغاني سيتم طرح على أغنية على طريقة السينجل.

يذكر أن روبي أشعلت المسرح برقصاتها الرشيقة خلال حفلها في الساحل الشمالي، ونشرت روبي فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وتفاعل الجمهور مع روبي أثناء الحفل علي أنغام أغنيتها"حتة تانية".

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