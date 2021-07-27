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الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، في مفاوضات قوية مع أحد الأندية لضم صفقة قوية ينوي النادي الأهلي التعاقد معها نهاية الموسم الجاري.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بالعديد من العناصر المميزة، من أجل المنافسة بقوة على البطولات الإفريقية في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق خسر بطولة إفريقيا الموسم الماضي أمام الأهلي وودع البطولة في الموسم الحالي من دور المجموعات.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات قوية مع إدارة نادي بيراميدز لضم اللاعب إبراهيم عادل جناح الفريق السماوي في الموسم الجديد.

ووقع إبراهيم عادل على عقود انضمامه للأهلي في منزل أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، قبل أن يفعل بيراميدز عقد اللاعب الجديد لمنع انتقاله للمارد الأحمر.

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بيراميدز الزمالك الأهلي ابراهيم عادل

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