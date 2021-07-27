نهى عابدين برفقة ابنها في أحدث ظهور لها





نشرت الفنانة نهي عابدين، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها تقبل فيها ابنها الصغير.واكتفت نهي عابدين بالتعليق قائله:" حبي"يذكر أن أخر أعمال الفنانة نهي عابدين، مسلسل "خلي بالك من زيزي"، والذي يعد البطولة المطلقة الثانية لأمنية خليل، وعرض رمضان الماضيومسلسل "خلي بالك من زيزي"، بطولة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وعلي قاسم، وصبري فواز، وأسماء جلال، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.