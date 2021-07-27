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"التأمينات" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:51 ص
كساب أحمد
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للمعاشات، إن الهيئة تصرف معاشات لما يقارب 10.5 مليون مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن لديهم حسابات في البنوك، أما الباقي فيصرف معاشه من هيئة البريد، أو من بعض الكروت للسحب النقدي فقط.
وتابع "عوض"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الهيئة القومية للتأمينات في اطار التحويل للشمول المالي قامت بالعمل على صرف المعاشات من خلال المحفظة الالكترونية على الموبيل.
ولفت إلى أن صاحب المعاش يستطيع صرف معاشه من أي "سوبر ماركت" أو مكتبة لديه ماكينة "فوري"، وهذا من شأنه أن يخفف من الزحام خلال صرف المعاش، مضيفًا أن المحفظة الإلكترونية تتيح تسديد فاتورة التليفون من على الهاتف والكثير من الفواتير الأخرى، وسيتم تقديم العديد من المزايا التحفيزية، خلاف أن رسوم السحب ستعوض من خلال الحصول على دقائق مجانية.
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