"التأمينات" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للمعاشات، إن الهيئة تصرف معاشات لما يقارب 10.5 مليون مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن لديهم حسابات في البنوك، أما الباقي فيصرف معاشه من هيئة البريد، أو من بعض الكروت للسحب النقدي فقط.





وتابع "عوض"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الهيئة القومية للتأمينات في اطار التحويل للشمول المالي قامت بالعمل على صرف المعاشات من خلال المحفظة الالكترونية على الموبيل.



