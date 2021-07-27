عمرو أديب يحذر السودان من "كوارث طبيعية" في أغسطس (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السودان أعلنت وجود مياه زيادة عن الطبيعي بنحو 4 أضعاف، مشيرًا إلى أن السودان مهدد بالفيضان وهناك بيوت بدأت في التشقق نتيجة الملء الثاني للسد الإثيوبي.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "إحنا وصلنا معاهم لحيطة سد، لا في انخراط ولا حاجة"، لافتا إلى أنه لا يرى مؤشرات لعودة مفاوضات السد الإثيوبي.



