Advertisements

عمرو أديب يحذر السودان من "كوارث طبيعية" في أغسطس (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن السودان أعلنت وجود مياه زيادة عن الطبيعي بنحو 4 أضعاف، مشيرًا إلى أن السودان مهدد بالفيضان وهناك بيوت بدأت في التشقق نتيجة الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "إحنا وصلنا معاهم لحيطة سد، لا في انخراط ولا حاجة"، لافتا إلى أنه لا يرى مؤشرات لعودة مفاوضات السد الإثيوبي.

وأضاف: "الريس قال متقلقوش.. بس أنا شايف إثيوبيا تعيش حالة من الأنانية المفرطة، وعمالة تكرر أنه محدش سيتعرض للضرر"، متابعا: "هتشوفوا أول أغسطس هيحصل إيه في السودان.. كوارث طبيعية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيضانات عمرو الأديب بوابة الفجر الفجر السودان

أخبار تهمك

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يوجه رسالة جديدة إلى فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

"التأمينات" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 35 حالة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 16 ساعة

أول ظهور لأحمد سعد بعد انفصاله عن خطيبته

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: الوضع في السودان غير مطمئن.. "ومحدش عارف هيحصل إيه"

عمرو أديب: المفاوض الإثيوبي لم يعطنا فرصة للتفكير بحسن نية

الملء الثاني في موعده.. استمرار الاستفزاز الإثيوبي بشأن سد النهضة

شاهد.. عمرو أديب: "إثيوبيا مش سايبة فرصة نشوف منهم أي حسن نوايا"

الخطط المصرية والسودانية لمواجهة أزمات الملء الثاني لسد النهضة

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

12:21 ص

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان