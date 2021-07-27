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عمرو أديب يحذر السودان من "كوارث طبيعية" في أغسطس (فيديو)
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:11 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن السودان أعلنت وجود مياه زيادة عن الطبيعي بنحو 4 أضعاف، مشيرًا إلى أن السودان مهدد بالفيضان وهناك بيوت بدأت في التشقق نتيجة الملء الثاني للسد الإثيوبي.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "إحنا وصلنا معاهم لحيطة سد، لا في انخراط ولا حاجة"، لافتا إلى أنه لا يرى مؤشرات لعودة مفاوضات السد الإثيوبي.
وأضاف: "الريس قال متقلقوش.. بس أنا شايف إثيوبيا تعيش حالة من الأنانية المفرطة، وعمالة تكرر أنه محدش سيتعرض للضرر"، متابعا: "هتشوفوا أول أغسطس هيحصل إيه في السودان.. كوارث طبيعية".
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