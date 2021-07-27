باريس سان جيرمان يفقد راموس أمام إشبيلية

كشفت تقارير صحافية أن النجم الإسباني المخضرم سرجيو راموس لن يسافر مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي لمدينة فارو البرتغالية لمواجهة إشبيلية الإسباني يوم الثلاثاء.





وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن "قائد ريال مدريد الإسباني سابقاً لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي الخاص للتخلص تماماً من الإصابات القديمة، ولكي يكون في كامل جاهزيته مع بداية الموسم الجديد، وبعد نهاية صعبة للموسم الماضي الذي غاب فيه عن بعض المواجهات الحاسمة للميرينغي".





ويعاني صاحب الـ35 عاماً من بعض الآلام في عضلة الفخذ.

ويأتي غياب راموس لينضم أيضا للقائمة التي تضم البرازيليين نيمار وماركينيوس، والإيطاليين ماركو فيراتي والوافد الجديد الحارس جيانلويجي دوناروما، بالإضافة للثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، حيث حصل جميعهم على أيام إضافية بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولتي كوبا أمريكا، والأمم الأوروبية (يورو 2002).





كما أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن يصطحب لرحلة البرتغال اللاعبين الذين انضموا للتدريبات مؤخراً، وهم النجم كيليان مبابي وبريسنل كيمبيمبي، والمنضم حديثاً جورجينيو فاينالدوم، فضلاً عن البرتغالي دانيلو باريرا.





ويستعد الفريق الباريسي بقوة للموسم الجديد، حيث ستكون مواجهة الفريق الأندلسي هي الخامسة والأخيرة في فترة الإعداد.





وسيقص سان جيرمان شريط المواجهات الرسمية يوم الأحد المقبل أمام ليل على لقب كأس السوبر الفرنسي، بينما ستكون مباراته الأولى في "الليغ آ"، الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليل، يوم 7 أغسطس (آب) المقبل خارج قواعده أمام تروا.



