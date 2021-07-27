Advertisements

باريس سان جيرمان يفقد راموس أمام إشبيلية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشفت تقارير صحافية  أن النجم الإسباني المخضرم سرجيو راموس لن يسافر مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي لمدينة فارو البرتغالية لمواجهة إشبيلية الإسباني يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن "قائد ريال مدريد الإسباني سابقاً لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي الخاص للتخلص تماماً من الإصابات القديمة، ولكي يكون في كامل جاهزيته مع بداية الموسم الجديد، وبعد نهاية صعبة للموسم الماضي الذي غاب فيه عن بعض المواجهات الحاسمة للميرينغي".

ويعاني صاحب الـ35 عاماً من بعض الآلام في عضلة الفخذ.
ويأتي غياب راموس لينضم أيضا للقائمة التي تضم البرازيليين نيمار وماركينيوس، والإيطاليين ماركو فيراتي والوافد الجديد الحارس جيانلويجي دوناروما، بالإضافة للثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، حيث حصل جميعهم على أيام إضافية بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولتي كوبا أمريكا، والأمم الأوروبية (يورو 2002).

كما أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لن يصطحب لرحلة البرتغال اللاعبين الذين انضموا للتدريبات مؤخراً، وهم النجم كيليان مبابي وبريسنل كيمبيمبي، والمنضم حديثاً جورجينيو فاينالدوم، فضلاً عن البرتغالي دانيلو باريرا.

ويستعد الفريق الباريسي بقوة للموسم الجديد، حيث ستكون مواجهة الفريق الأندلسي هي الخامسة والأخيرة في فترة الإعداد.

وسيقص سان جيرمان شريط المواجهات الرسمية يوم الأحد المقبل أمام ليل على لقب كأس السوبر الفرنسي، بينما ستكون مباراته الأولى في "الليغ آ"، الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليل، يوم 7 أغسطس (آب) المقبل خارج قواعده أمام تروا. 

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 11 ساعة

في مقدمتهم مودريتش.. ريال مدريد يستعيد 5 نجوم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يضع خطة للتخلص من نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

باريس سان جيرمان يفقد راموس أمام إشبيلية

منذ ساعة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم فنزويلا معروض على الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

12:21 ص

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان