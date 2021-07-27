الزمالك يقدم عرضا مغريا لضم نجم المصري البورسعيدي









تقدم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعرض رسمي لإدارة النادي المصري البورسعيدي للحصول على خدمات كريم العراقي في الميركاتو الصيفي المقبل.





عرض الزمالك لضم كريم العراقي





من جانبه طلب مسؤولو المصري البورسعيدي، من اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، الحصول على 20 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





و عرض مسؤولو القلعة البيضاء على المصري البورسعيدي دفع مبلغ 12 مليون جنيه بجانب بيع محمد عبد السلام بشكل نهائي، وإعارة أحمد عيد مقابل حصول الحصول على خدمات اللاعب الدولي لمنتخب مصر كريم العراقي.



