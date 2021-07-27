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صفاء أبو السعود تكشف تفاصيل عودتها للغناء بـ"فجر الضمير"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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حلت الإعلامية صفاء أبو السعود ضيفة علي برنامج "كلمة أخيرة" والتي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي" والمذاع على قناة "on"، وكشفت تفاصيل عودتها للغناء مرة أخرى بعد فترة غياب طويلة بأغنية "فجر الضمير".

وقالت:"فجر الضمير مستقاه من فكرة أن مصر كانت من الدولة الصاحية منذ قدم التاريخ وتحب الحضارة، وتساعد الأخرين، ومحبة لكل الفنون والخير، بها الكثير، والأغنية حلوة ومش عايزة أحرقها".

وأضافت :"الأغنية دي هتكون في ختام الاحتفال كل هذا الإبداع لن ينفع دون فجر الضمير، خاصة أن الإنسان المصري طول عمره صاحب ضمير حي ومرتبط بالتدين وبالله، وهي من ألحان الشاعر جمال بخيت، وإخراج الدكتور عادل عبده".

تشارك صفاء أبو السعود بأغنية "فجر الضمير" في ختام احتفالية وزارة الشباب ومهرجان إبداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب، ولأول مرة للأندية الرياضية في مختلف المحافظات، وينطلق في 29 من الشهر الجاري


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