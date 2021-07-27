حبس مالك عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك، في الإسكندرية، حبس مالك عقار بحري المائل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة البناء المخالف دون الحصول على تراخيص مسبقة، والامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من جانب الحي.





ووجهت النيابة تهمة تعريض حياة سكان العقار للخطر، بإنشاء مبنى مكون من 16 طابقًا، بالإضافة إلى تعلية العقار بطابقين آخرين مما ساهمت فى الحمولة الزائدة على أساسات العقار التى لا تتحمل.





واستمعت نيابة الجمرك، يوم الاثنين، إلى أقوال مسؤولي حي الجمرك ومسؤولين في الإدارة الهندسية، وكذا إدارة التراخيص، حيث تقرر طلب ملف العقار بالكامل وإحالته إلى لجنة الفحص.



