اتحاد التايكوندو: هداية ملاك تستحق "تتعمل قصتها فيلم" (فيديو)

أعرب عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو والمتحدث الإعلامي لبعثة مصر في الأولمبياد، عن سعادته لاحراز مصر ميداليتين برونزيتن في لاعبة التايكوندو على يد هداية ملاك، وسيف عيسى، قائلا: "دي أقل حاجة نقدمها لمصر وتستحق أكتر".





وأشار "سليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هداية ملاك قصة تستحق "تتعمل فيلم"، لافتا إلى أن هداية تحملت الكثير من الأمور وتأجيل امور هامة في حياتها، وهو ما يؤكد قوة عزيمتها، مضيفا: "وسيف تحمل الكثير أيضا".



