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ماهر فرغلي: مصر أسقطت جماعة الإخوان وكشفت حقيقتهم (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:43 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، على مستجدات الأحداث في تونس، قائلًا إنه بعد تفويض 30 يونيو صرح أحد المسؤولين في المجلس العسكري المصري مؤكدًا أن الإخوان سيطاردون في كل بلاد المنطقة.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بداية النهاية للإخوان وبداية انحصارهم كان بعد سقوطهم في مصر، موضحًا أن مصر أسقطت جماعة الإخوان وكشفت حقيقتهم.

وكشف عن أن الإخوان ارتكبوا جرائم شديدة الخطورة بعد بيان 3 يوليو، لافتًا إلى أن سقوط الإخوان كان البداية لسقوط جماعات أخرى، لافتًا إلى أن الإخوان سقطت في عدة دول آخرهم تونس، معلقًا: "ما حدث في مصر كان أول الطريق ضد الإخوان"، متابعًا: "تونس كانت الدولة المصدرة الأكبر في العالم العربي لداعش".

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