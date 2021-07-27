ماهر فرغلي: مصر أسقطت جماعة الإخوان وكشفت حقيقتهم (فيديو)

علق ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، على مستجدات الأحداث في تونس، قائلًا إنه بعد تفويض 30 يونيو صرح أحد المسؤولين في المجلس العسكري المصري مؤكدًا أن الإخوان سيطاردون في كل بلاد المنطقة.





وأضاف "فرغلي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بداية النهاية للإخوان وبداية انحصارهم كان بعد سقوطهم في مصر، موضحًا أن مصر أسقطت جماعة الإخوان وكشفت حقيقتهم.



