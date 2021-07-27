انفوجراف انفوجراف Advertisements 19 اختصاص لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:42 ص Advertisements 19 اختصاص لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها أخبار تهمك خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني منذ حوالي 5 ساعات عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل منذ حوالي 8 ساعات باريس سان جيرمان يفقد راموس أمام إشبيلية منذ ساعة نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء منذ حوالي 13 ساعة الزمالك ينقض على صفقة الأهلي منذ ساعة و 14 دقيقة طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا منذ حوالي 5 ساعات نجم فنزويلا معروض على الزمالك منذ أقل من ساعتين رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية منذ حوالي 4 ساعات عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور) منذ ساعة برشلونة يضع خطة للتخلص من نجمه منذ أقل من نصف ساعة خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية منذ حوالي 3 ساعات في مقدمتهم مودريتش.. ريال مدريد يستعيد 5 نجوم منذ ساعتين و 24 دقيقة الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات منذ حوالي 5 ساعات Advertisements