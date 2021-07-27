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ردا على هاني محروس.. دياب: "مكنتش لاقي أكل وقالولي مفيش فلوس"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:18 ص
الفنان دياب
الفنان دياب
هدى عبدالرازق
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رد الفنان دياب، على تصريحات المنتج هاني محروس بأنه كان يتقاضى منهم راتبًا شهريًا، قائلًا: "أنا فعلًا أخدت راتبًا شهريًا لمدة سنة واحدة في 2006 وكانت قيمته 1500 جنيه.. ميكفوش مواصلات".

وقال "دياب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن والدته توفت في 2008 واتصل بنصر محروس يطلب منهم استئناف الراتب الشهري، فكان ردهم "مفيش فلوس"، مضيفًا: "اتصلت عليهم وطلبت المرتب عشان مكانش معايا فلوس أكل".

وأشار إلى أن هاني محروس قال إن باب الأستوديو لم يغلق، معقبا: "ده كذب وافتراء.. أنا معايا محضر إثبات حالة إن الأستوديو كان مقفول"، مؤكدًا أنه قدم أغنية "100 وش" في حضور نصر محروس وليس كما يدعي أنه لا يعلم عنها شيىء، متابعًا: "الحل مش عندي أنا رد فعل".

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