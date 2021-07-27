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"الزراعة": 5 مليارات جنيه لتمويل مشروع البتلو (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:40 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع البتلو يمس حياة عدد كبير من المزارعين، وسكان المناطق الريفية من المرأة المعيلة والشباب وصغار المربيين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحقق نفعًا كبيرًا للفئات المهمشة داخل المجتمع، خلاف أن هذا المشروع له مردود كبير على المجتمع.

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مشروع البتلو بدأ بـ700 مليون جنيه، ولكن يفضل القيادة السياسية فقد تم تخصيص أكثر من 5 مليارات جنيه، وتم تمويل 31 ألف مزارع بإجمالي 331 ألف رأس، وهذا يمثل أضافة كبيرة جدًا للدولة المصرية، والتنمية في القرى وريف مصر.

ولفت إلى أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة يتابع المشاركين في هذا المشروع، ويتم التأمين على رؤوس الماشية لتجنب أي مخاطر او إصابات.

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وزارة الزراعة قطاع الثروة الحيوانية بوابة الفجر الفجر

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