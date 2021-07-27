تحذيرات جديدة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيان بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، محذرة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم.

وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

