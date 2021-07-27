Advertisements

أمير كرارة يوجه تهنئة لأبطال أوليمياد طوكيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:15 ص
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements

حرص الفنان أمير كرارة، علي تهنئة أبطال أوليمبياد طوكيو لحصولهم علي الميدالية البرونزية، وذلك عبر حسابه الشخصي علي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر"كرارة" صورة البطلة هدايا ملاك وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا أبطالنا يا مشرفينا ومشرفين مصر أم الدنيا هدايا ملاك وسيف عيسي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة،أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة لافجر الفجر الفني أمير كرارة

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 35 حالة جديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على أخر تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد لضم فاران مدافع ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يراقب ثنائي بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 27 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 7 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يُعلن: "اليوم آخر حلقات البرنامج.. وهروح إجازة"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد السقا وأمير كرارة شقيقان في مسلسلهم "نسل الأغراب"

أمير كرارة يشوق جمهوره لمسلسله "نسل الأغراب" المرتقب في رمضان 2021

منة فضالي تُهنئ صناع مسلسل "نسل الأغراب" بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بالعمل

هكذا هنأ أحمد صلاح حسني نجوم كرارة والسقا بـ"نسل الأغراب"

ماجد المصري من داخل كواليس مسلسل "نسل الأغراب"

إدوارد لمحمد سامي بعد عرض "نسل الأغراب": "بيطلع مني طاقات تمثيل بكتشفها في نفسي"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

12:21 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 35 حالة جديدة

02:10 ص

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان