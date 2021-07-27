أمير كرارة يوجه تهنئة لأبطال أوليمياد طوكيو





حرص الفنان أمير كرارة، علي تهنئة أبطال أوليمبياد طوكيو لحصولهم علي الميدالية البرونزية، وذلك عبر حسابه الشخصي علي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر"كرارة" صورة البطلة هدايا ملاك وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا أبطالنا يا مشرفينا ومشرفين مصر أم الدنيا هدايا ملاك وسيف عيسي".والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة،أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.