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بامبو: كنا طمعانين في الفوز أمام بيراميدز

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث كريم بامبو لاعب نادي البنك الأهلي عن تعادل فريقه أمام بيراميدز مساء الإثنين في بطولة الدوري.

وقال بامبو في تصريحات لبرنامج الماتش "التسجيل في الاندية الكبيرة أمر كويس، بكون نازل مركز انا وباقي اللعيبة، ده مجهود كل اللعيبة وربنا بيكرمنا كلنا علشان نطلع من الموسم ده بمركز أفضل".

وتابع "كنا مركزين على المرتدات في مباراة بيراميدز، كل مباراة بنخوضها بتكون مختلفة عن التانية، كنا مركزين اننا نقفل ونلعب على المرتدة قصاد بيراميدز".

وواصل بامبو "حسيت ان الدنيا قفلت في وشي بعد ما اهدرت ركلة الجزاء الأولى، عمرك ما تسمع ان في مشكلة في النادي وده دليل على ان اللعيبة بتحب بعض، في توليفة حلوة من الجهاز الفني بين جميع اللاعبين".

وأضاف "النقطة بتفرق معايا ، كنا طمعانين اننا نكسب بيراميدز".

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بيراميدز بامبو الزمالك

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