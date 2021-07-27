الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم الثلاثاء ٣٦ درجة، وترتفع درجات الحرارة أكثر خلال الأيام المقبلة؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيان بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، محذرة من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم.

وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

