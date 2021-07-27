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برشلونة يضع خطة للتخلص من نجمه
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:00 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني وضع خطة من أجل التخلص من نجم دفاعه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن أومتيتي ابتعد عن مستواه المعروف كبطل للعالم عام 2018 مع منتخب فرنسا، حيث عانى من الإصابات المختلفة وتراجع ترتيبه إلى المركز السادس بين مدافعي برشلونة بعد بيكي وجارسيا ولينجليت وأراوخو ومينجويزا.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة طلب استغلال المباريات الودية من أجل تسليط الضوء على النجم الفرنسي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي ليس ضمن خيارات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا في الموسم المقبل على الرغم من مشاركة النجم الفرنسي في أول وديتين لبرشلونة استعدادا للموسم الجديد.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يأمل أن تنجح خطته في التخلص من صامويل أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن عقد أومتيتي ينتهي مع برشلونة في صيف 2023 لكنه يتقاضى راتبًا كبيرًا ولا يشارك بشكل أساسي لذلك يرغب النادي الكتالوني في التخلص منه.
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