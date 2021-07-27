بالأبيض.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار مع ابنتها فى أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، جمهورها ومتابعيها صورا جديدة تجمعها بابنتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرا معا بالصور من شاطئ البحر، باطلالة بيضاء، حيث ارتدا كل منهم فستان أبيض ناصع، وكذلك الحذاء والأكسسوارات باللون الأبيض، وعلقت: “حب نقي.. الأم وابنتتها”.



يذكر أن ريّا أبي راشد ولدت في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.