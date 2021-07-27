عاجل| مقتل محام بطلق ناري في مشاجرة ببني سويف.. والنقابة: لن نفرط في حقه

قُتل محام مصرعه على يد جاره إثر تلقيه عيار ناري بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى مشرحته مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى "حسام. م. أ" إثر تلقيه عيار ناري بدائرة المركز.





ووجه مدير امن بني سويف بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، وقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.





وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين المحام وجاره بسبب مكسوره مياه سربت مياه في الشارع الذي يسكنه المحامي وجاره ووقعت مشادة بينهما تطورت إلى قيام جاره بإطلاق عيار ناري أراده قتيلًا.





من جانبه قال أحمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى مركز شرطة الواسطى لمتابعة التحقيقات.





وأصدرت النقابة، بيانًا، قالت فيه: ينعي مجلس نقابة محامين بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطي ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث جنائي مرير.





وأشارت، إلى أن مجلس نقابة محامين بني سويف في حالة انعقاد الآن وتواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



