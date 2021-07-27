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تعرف على تفاصيل ألبوم حماقي الجديد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستعد المطرب محمد حماقي خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعد غياب مايقارب عامين.

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبي نسم التي تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا.


ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم

يذكر أن حماقي يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا نسيم” وهي الأغنية الأولى في البومه المقبل ومن المفترض طرح الأغنية الشهر المقبل، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

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