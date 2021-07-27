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بامبو يكشف حقيقة احتفاله على طريقة شيكابالا عقب التسجيل في الأهلي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث كريم بامبو لاعب نادي البنك الأهلي عن احتفاله بهدفه في شباك النادي الأهلي ببطولة الدوري.

وقال بامبو في تصريحات لبرنامج الماتش "لو الزمالك خد بطولة الدوري هتتحسبلي واتمنى الخير لنادي الزمالك، لم يحصل معي تواصل من جانب مسئولي الزمالك حتى الآن".

وتابع "شيكابالا يدعمني دومًا منذ رحيلي عن الزمالك ويتحدث معي بعد كل مباراة ويمنحني تعليمات دومًا".

وواصل بامبو "لم أحتفل على طريقة شيكابالا في مباراة الأهلي، معرفش هو بيحتفل كدة ولا لا أصلًا".

وأضاف "سبب احتفالي هو ان لاعبي البنك الأهلي بتقولي كل ماتش بتجيب جول، ف لما ربنا كرمني بجول بصيت على الدكة وقولتلهم اعملكم ايه تاني، لقيت للأسف ان في ناس بتتكلم على لساني واني قصدي جمهور الأهلي". 

واختتم بامبو تصريحاته "معنديش سوشيال ميديا تمامًا بتجيب مشاكل، ومش بتكلم ولا بقول حاجة، ماليش دعوة بالي بيحصل برة الملعب، الي بيحصل ده بيعمل فتنة".

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