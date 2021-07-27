رامي صبري يحيى حفل زفاف حمدي فتحي بعد وفاة شقيقه





أحيا الفنان رامي صبري، حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي، والذي أقيم اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،وقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة من أغانيه.ويعتبر هذا الظهور الأول لرامي صبري بعد انقطاع لفترة بسبب وفاة شقيقه كريم صبري، والذي توفي يوم الأحد 11 يوليو، وذلك بسبب غرقه في ترعة المريوطية.يحتفل حمدى فتحى نجم خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر، بحفل زفافه بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور نجوم الأهلي.