الزمالك: الأهلي فاوض أوجستي اثناء تواجده معنا









أكد أحمد عادل، عضو اللجنة الفنية لفريق السلة بالزمالك، أن الأهلي حقه يضم ما يشاء من المدربين.





وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك حصد 15 دوري، أوجستي حصل على لقب دوري فقط، الفريق لن يقف على أحد".





وأكمل: "من حق الأهلي يضمه أو يضم اي مدرب اخر، هناك مباديء وروح رياضية، والأهلي تفاوض معه اثناء تواجده بالزمالك بنسبة 99%، وماحدث شكله ليس لطيفا".





وتابع: "ياسر عبد الوهاب هو مدرب الزمالك حاليا وله اسم وتاريخرولا يجب أن نغفل دوره هو وسمير جودة في اختيار المدير الفني الجديد".



