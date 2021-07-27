برشلونة يراقب ثنائي بايرن ميونيخ









تحدث تقرير صحفي إسباني، عن إهتمام مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، بالحصول على خدمات ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي الجاري.





برشلونة مهمتم بضم ثنائي بايرن ميونخ





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يستهدفوا ضم لوكاس هيرنانديز وليون جوريتسكا لاعبي بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الجاري.





وتابعت الصحيفة أن لوكاس هيرنانديز، من نوعية اللاعبين الذين يفضلهم المدرب رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الألماني حيث يجيد اللعب كظهير أيسر ومدافع.





وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يعتقد أن ضم لوكاس، غير سهل على الإطلاق، بسبب قيمته السوقية العالية، بجانب حاجة مسؤولي بايرن ميونيخ الألماني إلى خدماته، لاسيما بعد رحيل ديفيد ألابا.



