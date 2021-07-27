ميدو: الألعاب الأخرى تستحق الدعم والتمثيل المشرف أصبح أمرًا مزعجًا













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الألعاب الأخرى، تستحق الدعم مثل كرة القدم تمامًا، مشيرًا إلى أن ما يسمى بالتمثيل المشرف أصبح أمرًا مزعجًا.









وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدنيا ليست سوداء، هناك أبطال لم يفوزوا بميداليات في طوكيو لكنهم حققوا نتائج مشرفة تقدر تبني عليها لأولمبياد باريس 2024، وهداية ملاك بطلة مشرفة، كما أن سيف عيسي يعد فخرًا للمصريين".





واستكمل، "فكرة التمثيل المشرف أصبحت مزعجة للمصريين، مصر لديها كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤهلها للفوز بميداليات في أي لعبة".



