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مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بنجم أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني ساؤول نيجويز نجم عن أتلتيكو مدريد الإسباني ارتبط بالرحيل عن الروخيبلانكوس في الصيف الحالي وذلك بعد خروجه من حسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بشكل كبير في الموسم الماضي بالإضافة إلى التعاقد مع رودريجو دي باول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه ترددت أنباء قوية عن وجود اتجاه لعقد صفقة تبادلية مع برشلونة الإسباني تشمل الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل رحيل ساؤول إلى البرسا إلا أن النادي الكتالوني اشترط الحصول على مقابل نقدي إضافي مما هدد الصفقة بالفشل.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد عاد ليظهر بقوة كمرشح أول من أجل التعاقد مع ساؤول في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد كان من أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الإسباني في السنوات القليلة الماضية لكنه دومًا ما كان يصطدم بالشرط الجزائي في عقده.
وألمحت الصحيفة البريطانية أنه رغبة أتلتيكو مدريد في بيعه فإنه من الممكن أن يكون عرض بقيمة 50 مليون يورو كافيًا لعقد الصفقة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المان يونايتد يرغب في تعزيز وسط ملعبهم وذلك تحسبًا لإمكانية رحيل نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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