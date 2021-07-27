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الرئيس التونسي: يجب فرض القانون على الجميع

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في المجلس، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أن "سعيد" أكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء.

وأشارت الرئاسة التونسية، إلى أن الرئيس قيس سعيّد يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في المجلس.

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