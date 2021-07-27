الرئيس التونسي: يجب فرض القانون على الجميع

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء في المجلس، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





وأوضحت الرئاسة التونسية، أن "سعيد" أكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته، وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء.



