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أول ظهور لأحمد سعد بعد انفصاله عن خطيبته

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورا له من أحدث جلسة تصوير،ويعتبر هذا الظهور هو الأول له بعد انفصاله عن خطيبته.

واكتفى  سعد بالتعليق قائلا: "كل يوم بداية جديدة".

وسبق أن علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة ان الفنان أحمد سعد، انفصل منذ شهرين عن خطيبته علياء بسيوني وذلك بعد خطوبة استمرت لمدة عام وأنه كان هناك محاولات للعودة ولكنها انتهت بالفشل ويقوم "سعد" حاليا بالتفكير في عمله.


ويذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد سعد هو أغنية "الملوك" الذي تجمعه ب "عنبه" وحققت الأغنية مشاهدات ضخمة.

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