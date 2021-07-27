لهذا السبب.. رامي صبري يتعرض لهجوم كبير من قبل جمهوره

ظهر الفنان رامى صبري فى حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي وذلك بعد أسبوعين من وفاة شقيقه كريم صبري.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرامي صبري وهو يغني في فرح حمدي فتحي، ولاقي هجوماً كبيراً من الجمهور عليه.



وكان قد استعاد الفنان رامي صبري قوته بعد وفاه شقيقه كريم صبري، وقرر الرجوع لحفلاته الغنائية مجددا، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتب معلقاً على الصورة: "إن شالله هرجع اشتغل تاني من 1/8/2021 وآسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين، الزعل جوا القلب والحياة هتمشي".