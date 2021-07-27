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تعرف على أخر تطورات مفاوضات مانشستر يونايتد لضم فاران مدافع ريال مدريد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي الفرنسي رفائيل فاران خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت قناة Gol عن توصل كلا الناديين إلى اتفاق بانتقال فاران إلى مانشستر يونايتد.

وأضافت بأن ريال مدريد وافق على انتقال فاران إلى النادي الإنجليزي مقابل ٥٠ مليون يورو + إضافات.

وتابعت بأن الفحص الطبي لفاران ستتم خلال اليومين المقبلين، بعدما تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وأشارت إلى أن فاران لديه اتفاق كامل مع مانشستر يونايتد حول البنود الشخصية والراتب الذي سيحصل عليه.

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