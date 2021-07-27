ميدو: أي حد سيقف أمام عبدالحفيظ خاسر وأكبر الأندية تعتمد على الحرب النفسية









علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أزمة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأخيرة، بعد مباراة الإنتاج الحربي، التي فاز بها الأحمر بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سيد عبد الحفيظ قام بعمله على أكمل وجه، ونجح في استغلال فوز الأهلي على الإنتاج لتصدير الضغوط للجميع، المنافسين واتحاد الكرة والحكام".





وردًا على تصريحات عبدالحفيظ، أوضح ميدو، "الزمالك كان أمنية حياته يلعب مباراة غزل المحلة في استاد القاهرة قبل التوقف لكن المسئولين رفضوا بسبب الإصلاحات، فما ذنب الزمالك في نقل المباراة للاسكندرية؟".





واستكمل، "الأندية الكبيرة لا تفوز بالبطولات داخل الملعب فقط، ولكن أكبر أندية العالم تعتمد على الحرب النفسية في البطولات الكبرى".



