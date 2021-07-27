ميدو: أكرم توفيق مستقبل مصر في الجبهة اليمنى وهذه نصيحتي لمحمد هاني









أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو مستقبل منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أكرم توفيق هو مستقبل مصر في مركز الظهير الأيمن، وأرى أنه من الأفضل له اللعب في هذا المركز وليس وسط الملعب".



