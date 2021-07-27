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موعد مباراة قطر ضد أمريكا في نصف نهائي الكأس الذهبية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 04:10 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تمكن منتخب قطر في مشاركته الأولى في بطولة الكأس الذهبية، من الوصول لنصف نهائي البطولة لمواجهة نظيره منتخب أمريكا.

وحقق منتخب قطر الفوز على نظيره منتخب السلفادور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين.

وتأهل منتخب قطر لنصف نهائي بطولة الكأس الذهبية، لأول مره في تاريخه في المشاركة الأولى له في البطولة، كأول منتخب عربي وسابع المنتخبات من خارج دول أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، والذين يحق لهم المشاركة بشكل رسمي في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب قطر أمام نظيره منتخب أمريكا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهره، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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