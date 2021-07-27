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ميدو يوجه رسالة جديدة إلى فرجاني ساسي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة جديدة إلى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب القلعة البيضاء السابق.

وكان فرجاني ساسي، قد قرر الرحيل عن الزمالك بعد نهاية عقده في نهاية شهر يونيو الماضي، وأعلن نهاية علاقته بالنادي رافضًا التجديد، بعد شهور من محاولات الإدارة معه.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت أتمنى أن يوضح ساسي موقفه من الرحيل عن نادي الزمالك مبكرًا، طريقة رحيله عن النادي خاطئة".

وتابع، "على من دافع عن فرجاني ساسي، على حساب نادي الزمالك، أن يعترف بأنه أخطأ، ولو هناك لاعب أجنبي أتمنى أن يبقي في الزمالك لسنوات، فهو أشرف بن شرقي، هو ده لاعب الزمالك".

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